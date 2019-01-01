ميسي: حققنا نتيجة رائعة.. وعلى الجماهير مساندة كوتينيو

ميسي يطالب الجماهير بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد كوتينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته البالغة بالفوز بثلاثية دون رد على ليفربول، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحاته بعد المباراة: "النتيجة رائعة ثلاثة دون رد، كنت أريد ديمبلي أن يسجل الهدف الرابع، لكنه أضاعها، سنذهب إلى ملعب صعب "أنفيلد" وعلينا أن نقدم الكثير من العمل في مباراة الإياب، ليفربول قدم مباراة رائعة على المستوى البدني، لم نعتد على هذه السرعة والقوة، لقد أضاعوا الكثير من الفرص ولم يسجلوا".

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كما أضاف صاحب الـ 31 عامًا: " لقد كنت محظوظًا جدًا بإحرازي الهدف الثاني لقد سددتها وذهبت مثلما أردت".

وعن صافرات الاستهجان على اللاعب البرازيلي كوتينيو قال ميسي: "علينا أن نتحد، يجب على الجماهير ألا تطلق صافرات الاستهجان على كوتينيو، هذا ليس الوقت المناسب الذي لا ندعم فيه اللاعبين".

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.