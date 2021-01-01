ليونيل ميسي

"ميسي حسم قراره بمغادرة برشلونة"

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Lionel Messi
Goal.com
معلومات الـESPN تؤكد ان ميسي عازم على الرحيل

لعلّ أحد أكبر الألغاز الرياضية حالياً هو مصير ليونيل ميسي، بقاءه أو رحيله عن برشلونة، بالأخص بعد انتخابات مجلس الإدارة مؤخراً وفوز الرئيس المقرّب منه خوان لابورتا.

وفي حين تشير الأحداث الى أن "العاصفة هدأت" نوعاً ما بوصول لابورتا وسجن بارتوميو، إلا أن أحداثاً جديدة طرأت الى الواجهة من جديد تزامناً مع وصول اللاعب الى باريس من أجل مواجهة إياب دوري الأبطال.

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وكشف كريستيان مارتين، الصحفي في شبكة ESPN، أن "مصادره" أكدت على أن ميسي سيرحل نهاية هذا الموسم عن برشلونة إما الى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي مع خيار الانتقال لاحقاً الى الدوري الأميركي للمحترفين MLS.

 

وتتقاطع معلومات الصحفي كريستيان مارتين مع أخرى كشفتها صحيفة "قطر اليوم" القطرية بأن ليونيل ميسي إشترى منزلاً فخماً في العاصمة باريس، ملمّحةً بذلك من احتمال إنتقال اللاعب الموسم المقبل الى باريس سان جيرمان.

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