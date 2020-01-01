كومان يطالب جماهير برشلونة بالصبر على الفريق

بعد الفوز بخماسية في دوري أبطال أوروبا

طالب رونالد كومان مدرب برشلونة، جماهير الفريق الإسباني بالصبر، من أجل رؤية المستوى الأفضل خلال الموسم الحالي.

برشلونة افتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالفوز على فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة 5/1 في الجولة الأولى لدور المجموعات.

الأهداف جاءت عن طريق أنسو فاتي، فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، بيدري وعثمان ديمبيلي، بينما تعرض جيرارد بيكيه للطرد في الشوط الثاني.

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كومان قال بعد المباراة:"لعبنا بطريقة مختلفة وقمنا بالعديد من التغييرات بالفريق، حيث اخترنا بعض العناصر الشابة التي لا نتوقع منها أكثر من ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف:"نحن في حالة جيدة، الفريق يمتلك مستقبل مبهر، ولكن يجب علينا التطور مع هؤلاء الشباب بمختلف النواحي التكتيكية، لذلك أطلب من الجميع الصبر".

وتابع:"أثق في قدرتنا على التطور، الأمر لن يحدث في أسبوعين أو 3 أسابيع، ولكن قريباً سترون الشكل الحقيقي لهذا الفريق".

وأما عن غياب أنطوان جريزمان:"نحن نختار المجموعة الأفضل لخوض اللقاء، فضلنا هذه المرة الاعتماد على ترينكاو وديمبيلي لخلق المزيد من العمق على الأطراف، دعونا نرى ما سيحدث السبت القادم".

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جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت، قبل اللعب ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بنفس الأسبوع.