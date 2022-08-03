ميسي ثالثًا.. نيمار الأكثر حصولًا على الأموال "خارج الملعب" في تاريخ كرة القدم

نيمار يتفوق دائمًا في الحصول على الأموال

أصدرت شركة رائدة في مجال المحاماة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية دراسة تشير إلى أكثر الرياضيين حصولًا على الأموال خارج المستطيل الأخضر، أي خارج عقود كرة القدم وأثناء فترات الغياب عن الملاعب سواء للإصابة أو عدم اللعب أو حالات الغياب الأخرى.

نيمار في الصدارة

البرازيلي نيمار احتل صدارة هذه القائمة بين لاعبي كرة القدم بجنيه حدود 80.2 مليون دولار في مسيرته أثناء فترات الغياب عن كرة القدم بشكل عام.

القائمة التي أصدرتها شركة المحاماة الرائدة "جي جيل" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، أتى فيها الويلزي جاريث بيل لاعب لوس أنجلوس الأمريكي ثانيًا بين لاعبي كرة القدم وهو الذي حصد أثناء فترات الغياب عن كرة القدم في مسيرته ما حدوده 62.02 مليون دولار.

أما ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، فاحتل المركز الثالث خلف نيمار وبيل بين لاعبي كرة القدم، رغم أنه امتلك لوقت طويل أعلى العقود في تاريخ كرة القدم، الأرجنتيني حقق خلال مسيرته الكروية أثناء فترات الغياب عن ممارسة النشاط 42.6 مليون دولار.

البيسبول يسيطر

الجدير بالذكر أن لعبة البيسبول سيطرت على المقاعد العشرة الأولى في القائمة بشكل واضح، 6 من أصل أول 10 في القائمة هم لاعبو بيسبول، يتصدرهم نجم البيسبول الأمريكي جاستن فيرلاندر أكثر من حصل على الأموال بين الرياضيين في العالم أثناء فترات عدم اللعب إذ تحصل على 248.3 مليون دولار خلال مسيرته بشكل عام.

نيمار الأول في عالم كرة القدم احتل المركز السادس بين الرياضيين بشكل عام، بينما احتل بيل المركز الثامن، فيما يمثل كرة السلة مقعدين في أول 10 عبر كل من بلايك جريفين وكريس بول.