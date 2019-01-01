تيتي ينتقد أرضية الملعب بعد الفوز على باراجواي ويحذر من ميسي

تعرف على تصريحات مدرب البرازيل بعد التأهل لنصف النهائي

انتقد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أرضية ملعب "بورتو أليجري" بعد تأهل السيليساو لنصف نهائي كوبا أمريكا بإقصاء باراجواي، مشيدًا بمستوى هدف الأرجنتين التاريخي ليونيل ميسي.

البرازيل وصلت إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2007 بعد وصول المباراة إلى ركلات الجزاء.

وقال تيتي في تصريحات صحفية: "أرضية الملعب سيئة للغاية، من الطبيعي أن نعاني معها حتى أن اللاعب يحتاج إلى لمس الكرة 3 مرات ليستطيع تمريرها".

وتابع: "الأهم هو الفوز والوصول إلى نصف النهائي. لدينا الرغبة في تحقيق البطولة وإسعاد الجماهير".

✨البرازيل إلى الدور نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



#CopaAmerica pic.twitter.com/uDV7VfQP26 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وحول إمكانية مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكاـ علّق صاحب الـ 58 عامًا: "لو حدثت لن تكون مباراة سهلة، فنحن نتحدث عن مجموعة من الأفراد أصحاب المهارات الخاصة والتحدي لديهم التأقلم مع أفضل لاعب في العالم".

واختتم: "ميسي هو لاعب خارج دائرة النقاش، إنّه الأفضل ووجوده مع أي فريق يمنحه قيمة كبيرة".

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين تواجه فنزويلا مساء اليوم، الجمعة، في ربع النهائي وفي حال الفوز تواجه البرازيل.