مدافع أتلتيكو مدريد: ميسي يتمشى ثم يسجل في مرماك

مباراة مرتقبة بين أتلتيكو وبرشلونة

تحدث كيران تريبيير، مدافع أتلتيكو مدريد، على مواجهة نجم برشلونة ليونيل ميسي وكيف تطور النجم الأرجنتيني في السنوات الأخيرة.

ويحل برشلونة، متصدر ترتيب الليجا بالشراكة مع ريال مدريد، ضيفاً على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وقال تريبيير مع "أتلتيك": "الجميع يعرف مدى جودة ميسي، ولكن تطور في الفترة الماضية في بضع نقاط إضافية".

وأكمل: "الموسم الماضي سجل ضد توتنهام وضرب العارضة أربع مرات، لا يصدق، اللعب أمامه غريب لأنه يمشي ويمشي ويمشي ثم تجد الكرة في شباكك".

وأضاف الإنجليزي: "كلما تنظر مكانه لا يتغير، ولكنه يعرف كيف يستغل المساحات، يعرف أين ستذهب الكرة، ما يقوم به مذهل، الأفضل على الإطلاق".

وختم: "عندما تواجه ساديو ماني مثلاً وتفقد تركيزك ولو لثانية، سينطلق خلفك، ولكن ميسي يبقى في نظرك ويتمشى ثم يسجل".

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وانتقل تريبيير إلى صفوف أتلتيكو قادماً من توتنهام الصيف الماضي.