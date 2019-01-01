ميسي يعلق على أزمة نوير وتير شتيجن

حراسة مرمى ألمانيا تشغل الجميع

هيثم محمد تويتر

علق ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على الأزمة الدائرة بين زميله مارك أندريه تير شتيجن ونجم بايرن ميونخ مانويل نوير حول من الأحق بحراسة مرمى المنتخب الألماني.

وهدأت حدة الأزمة والتصريحات بين الحارسين الفترة الأخيرة بعدما لعب تير شتيجن ودية الأرجنتين، وشارك نوير أساسياً أمام إستونيا في الأسبوع الماضي.

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وقال ميسي بعد احتفالية "ماركا" بتتويجه بالحذاء الذهبي: "حارسان عظيمان، ويجيدان قراءة الملعب جيداً، ويملكان مهارات تؤهلهما للعب كمدافعين أو لاعبي وسط".

وأضاف: "ردة فعلهما عالي بين الخشبات، أعرف تير شتيجن جيداً على عكس نوير الذي لا ألعب معه أو أشاهده كثيراً، في رأيي يشبهان بعضهما البعض كثيراً".

وأشاد ميسي أيضاً بزميله فرينكي دي يونج: "تأقلم سريعاً لأنه أتى من بيئة شبيهة وتملك نفس الفلسفة، يحب امتلاك الكرة والتمرير القصير وبين الخطوط، وسريع للغاية، لاعب متكامل".

وتُوج ميسي بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في مشواره بعد تسجيله 36 هدفاً في الليجا الموسم الفائت.