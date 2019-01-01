ما هي إصابة ميسي في مباراة فياريال؟ وهل يلحق بالكلاسيكو؟

تعرف على حجم إصابة ميسي التي تعرض لها في مباراة برشلونة ضد فياريال والتي قد تبعده عن مواجهة الإنتر في دوري الأبطال، وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

أبانوب صفوت

تهيأ جمهور برشلونة للاستمتاع بالارجنتيني ليونيل ميسي وهو يبدأ كأساسي للمرة الأولى هذا الموسم في مباراة فياريال يوم السبت الماضي 24 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 محرم 1441 هجرياً، ولكن سعادتهم بمشاهدة نجم الفريق لم تكتمل بعد أن اضطر البرغوث للخروج من المباراة بداعي الإصابة.

ظهر القلق واضحاً على وجوه جماهير العملاق الكتالوني قبل ربع ساعة من نهاية الشوط الأول، بعد أن أمسك ليونيل ميسي بقدمه اليسرى، ووجد صعوبة في الجري بصورة طبيعية حتى الدقيقة 45 وهو ما أثار الذعر في نفوسهم خاصةً وأنه كان يلعب بصورة جيدة وصنع الهدف الأول في المباراة للفرنسي جريزمان.

يعود سبب القلق الكبير لمشجعي البلاوجرانا إلى الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم وتأخر في عودته منها، بالإضافة إلى تصريحات ميسي في حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل منذ أيام قليلة والتي قال فيها أن العمر لا يرحم في إشارة إلى أنه لن يقدر على تقديم نفس المستوى الذي ظهر به في السنوات الماضية، لأنه بدنياً لم يعد كما كان.

لكن ما هي الإصابة التي تعرض ليونيل ميسي؟ ما هي مدة غيابه؟ والمباريات التي لن يشارك فيها في الفترة المقبلة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

ما هي إصابة ليونيل ميسي؟ وما هي مدة غيابه؟

أكد برشلونة في بيان رسمي عقب المباراة بيومين بأن ميسي تعرض من تمدد في مقربة الفخذ الأيسر وأشار إلى أن عودته تعتمد على سرعة تعافيه، ولم يحدد النادي موعداً محدداً لعودة اللاعب للمشاركة في المباريات مرة أخرى، ولكن من المتوقع التأني في التعامل معه خاصةً وأنها ثاني إصاباته هذا الموسم.

طبقاً لتقارير راديو كات ومصادر TV3 فإن مدة الغياب المحتملة للنجم الأرجنتيني هي من 7 إلى 10 أيام، ولكن فالفيردي أكد في المؤتمر الذي يسبق مباراة خيتافي غداً أن إصابة ليونيل بمثابة انتكاسة للفريق خاصةً مع سوء نتائج الفريق في بداية الموسم.

كيف تعرض ميسي لهذه الإصابة؟

بعد أن أضاف هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 12 بأربعة دقائق - أي في الدقيقة 16 - استلم ميسي كرةً على حدود منطقة الجزاء على يمين القوس، وكان المرمى خلفه وضغط عليه مدافعو إشبيلية، فاضطر إلى التراجع بالكرة إلى قرب خط التماس ثم دار بها للتخلص من ضغط جيليرمي أرانا عليه، وبالفعل نجح في ذلك.

بدأ ليونيل ميسي المباراة بشكل جيد وتمكن من صناعة الهدف الأول في المباراة من ضربة ركينة نجح الوافد الجديد جريزمان في إحرازها من رأسية رائعة، ولكنه لم يتمكن من إكمال الشوط الأول بنفس النسق بعد أن تعرض لإصابة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، مما اضطر فالفيردي لتبديله بين شوطي المباراة.

وصلت الكرة إلى ليونيل ميسي على الجهة اليمنى، حاول مراوغة لاعبي فياريال ولكنه وجد نفسه محاطاً بالثنائي إيبورا وكوينتيلا وفشل في تجاوزهم ليتدخل الجناح الأيسر أونتيفيروس من الخلف ويقطع الكرة من الأرجنتيني، الذي نظر إلى حكم المباراة منتظراً احتساب مخالفة لصالحه ولكنه لم يحدث.

شعر ميسي ببعض الآلم في الفخذ الأيسر، ليخرج من أرض الملعب ويتناقش مع الجهاز الطبي حول إمكانية استكمال المباراة من عدمها، وتم التوصل إلى قرار المشاركة في ما تبقى على نهاية الشوط الأول، قبل أن يقوم فالفيردي بتغييره قبل بداية الشوط الثاني ويدفع بالفرنسي عثماني ديمبيلي بدلاً منه.

المباريات التي سيغيب عنها ميسي

إذا صدقت التقارير التي توقعت بغياب ميسي لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام، فمن المرجح ألا يشارك في الثلاث مباريات المبلة للبلاوجرانا في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سيواجه الكتلان في تلك الفترة فريق خيتافي وذلك يوم غد السبت في إطار مباريات الحولة السابعة من الدوري على ستاد كوليسوم ألفونسو بيريز، قبل أن يلاقي الإنتر في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الأربعاء المقبل 2 أكتوبر الموافق 3 صفر 1441 هجرياً في اللقاء الذي سيُقام على ملعب كامب نو.

سيتقابل برشلونة مع إشبيلية في مباراة صعبة على العملاق الكتالوني في الجولة الثامنة وذلك يوم الأحد 6 أكتوبر الموافق 7 صفر 1441 هجرياً، الذي يسعى لتعويض البداية السيئة هذا الموسم وكان يعول كثيراً على عودة ليونيل ميسي من الإصابة، ولكنه أصبح مضطراً لتصحيح المسار بدونه في الفترة المقبلة.

المباريات التي سيغيب فيها ميسي عن برشلونة: