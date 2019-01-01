ميسي: الدوري الإسباني يفتقد كريستيانو رونالدو والمنافسة معه مفيدة

تعرف على تصريحات ميسي حول كريستيانو رونالدو والمنافسة سويًا في الدوري الإسباني

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّ الدوري الإسباني افتقد لخدمات كريستيانو رونالدو منذ رحيل اللاعب عن ريال مدريد منضمًا إلى يوفنتوس.

رونالدو رحل عن ريال مدريد مطلع الموسم الحالي مقابل 100 مليون يورو لينضم إلى البيانكونيري.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "فوكس": "وجود كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني كان رائعًا، كما أنّه جعل ريال مدريد أقوى وقلت مع انطلاق الموسم إنّهم سيتأثرون بغيابه. البعض من الجماهير في مدريد غاضبون ولكن في الواقع خسارة لاعب يسجل نحو 50 هدفًا في الموسم وأحد أهم مفاتيح اللعب أمر كبير. الليجا تفتقده ولقد جعلها أفضل".

وتابع: "لا أعرف كريستيانو جيدًا فنحن لا نتقابل سوى في المباريات أو حفلات توزيع الجوائز ورغم أنّه لا توجد علاقة قوية بيننا ولكن هناك احترام متبادل".

البرغوث أكد أنّ المنافسة بينه وبين كريستيانو رونالدو ساهمت في تطور مستوى الثنائي وكذلك بطولة الدوري الدوري الإسباني وجعلت المباريات أكثر حدة.

لم يواجه ليفربول فريقاً إنجليزيًا من قبل في نهائي أوروبي.. بينما آخر نهائي في دوري الأبطال بين فريقين إنجليزيين كان في 2007/08 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي ⚽️ pic.twitter.com/F6KaGT4o8H — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وأردف: "سيرخيو راموس لاعب عظيم، إنّه قوي للغاية".

وحول إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، علّق البولجا: "أتمنى الفوز بلقب مع الأرجنتين قبل اعتزالي، حتى الآن أنا في حالة بدنية جيدة وأود التواجد في المونديال القادم ولكني لا أعرف ما الذي قد يحدث، فأنا بعمر 32 عامًا. أتمنى ألا أتعرض لأي إصابة قوية خلال هذه الفترة وأستمر وقت أطول".

واختتم: "عائلتي تساعدني وقت خسارة المباريات، قبل ذلك كنت أعود للمنزل وأغلق على نفسي ولا أشاهد التلفاز أو أتناول الطعام. الآن أطفالي وزوجتي يساعدوني كثيرًا على تجاوز الفترات الصعبة".

وكان ميسي قد تحدث حول الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول مشيرًا إلى أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، ليس المذنب.