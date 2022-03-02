"ميسي برجر" .. شطيرة جديدة مستوحاة من نجم باريس!
أطلق مقهى "هارك روك" شطيرة برجر جديدة مستوحاة من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وارتبط ميسي بسلسلة المطاعم الشهيرة العام الماضي كسفير للعلامة التجارية، والتزم باتفاقية مدتها خمس سنوات في الذكرى الخمسين لتأسيس "هارد روك".
اسم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، سيظهر الآن على قائمة طعام "هارد روك"، وقد ظهر أيضًا في إعلان قصير لتأكيد إصدار "ميسي برجر".
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ما هو ميسي برجر؟
تتكون الشطيرة من قطعتين كبيرتين من اللحم البقري يتم تقديمهما على خبز خاص وعدد من الإضافات، بما في ذلك صلصلة البرجر المدخنة من "هارد روك"، وجبن بروفولون، والبصل الأحمر المكرمل، وشرائح السجق.
سيكون البرجر متاحًا لعملاء المملكة المتحدة مقابل 10 جنيهات إسترلينية (12 يورو)، كما يمكن إضافة بيضة مقلية مقابل تكلفة بسيطة.
كيف ظهر ميسي في الإعلان؟
الإعلان عن إطلاق "ميسي برجر" شهد بالفعل تواجد النجم الأرجنتيني، الذي ترجل من سيارة أمام مقهى "هارد روك" متخفيًا وظل يداعب الكرة مع جنون المصورين المتواجدين.
وبمجرد دخول ميسي إلى المقهى كشف عن وجهه، وسدد كرة باللون الذهبي تحمل توقيعه، ليتم الكشف بعدها عن الشطيرة الخاصة به.
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