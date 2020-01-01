"ميسي المحاماة" يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لرفض الصفقة السعودية لنيوكاسل

مايك أشلي مالك نيوكاسل يوكل أكبر شركات المحاماة من أجل مقاضاة رابطة الدوري الإنجليزي بسبب فشل صفقة الاستحواذ السعودي.

كشف نادي نيوكاسل عن توكيل مالكه مايك أشلي لشركة محاماة كبيرة من أجل تحريك دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي في الأيام المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن القضية التي سيحركها نادي نيوكاسل بها الكثير من الجوانب القوية التي تقف خلف مايك أشلي.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة التي قام مايك أشلي بتوكيلها لتحريك القضية تملك سمعة رائعة في الفوز بذلك النوع من القضايا وتطلق على نفسها "ميسي المحاماة الرياضية".

المزيد من الفرق

وكان مايك أشلي قد أصدر بيانًا الأسبوع الماضي اتهم فيه الرابطة متمثلة في ريتشارد ماسترز أنها تعمدت إفشال الصفقة بتأخير عملية الإجراءات وبوضع العقبات أمامها.

كان صرحاً فهوى.. نيوكاسل من حلم البريميرليج للمنافسة على الهبوط

بينما ردت الرابطة أنها في حاجة للمزيد من المعلومات الواضحة عن المالك الجديد للنادي، دون أن تحدد نوع تلك المعلومات والغرض منها.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن صندوق الاستثمار السعودي كان قريبًا للغاية من الاستحواذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بداية نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كانت يوم السبت الماضي أمام وست هام، وهي المباراة التي انتهى لصالحهم بهدفين نظيفين.