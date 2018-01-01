تحدي خاص لميسي في المباراة الأخيرة خلال عام 2018

البرغوث الأرجنتيني ومباراة خاصة أمام سيلتا فيجو.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تألقه في الفترة الأخيرة بتسجيله ثلاثة أهداف أمام ليفانتي لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

ثلاثية ميسي رفعت رصيده لثمانية أهداف في سبع مباريات لعبها بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية.

ميسي بعد وصوله للهدف الـ50 خلال عام 2018 أمامه تحدي جديد في المباراة الأخيرة له في عام 2018.

قائد برشلونة سجل 397 هدفًا مع برشلونة في الدوري الإسباني مما يعني احتياجه ثلاثة أهداف للوصول للهدف الـ400 في المسابقة المحلية.

.ميسي يتصدر ترتيب الهدافين التارخيين للدوري الإسباني متفوقًا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ311 هدف وتيلمو زارا بـ251 هدف وهوجو سانشيز بـ228 هدف وراؤول جونزاليس صاحب الـ228 هدف

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ثلاثة أهداف ستساعد ميسي على الوصول لهدف جديد وهو الثلاثية الـ50 في مسيرته الكروية مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

البرغوث سجل 43 ثلاثية حتى الآن مع برشلونة وست مع منتخب الأرجنتين.

يُذكر أن برشلونة سيستضيف سيلتا فيجو 22 ديسمبر في المباراة الأخيرة له خلال عام 2018.