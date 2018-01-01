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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي: حققت الحذاء الذهبي لأنني في أفضل فريق بالعالم

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Marca
تعرف على تصريحات ميسي بعد الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تسلم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى للمرة الخامسة في تاريخه ليصبح أكثر لاعب يحقق الجائزة متفوقًا على كريستيانو رونالدو.

ميسي حصد الجائزة في 2010 و2012 و2013 و2017 و2018، بينما حققها رونالدو في 2008 و2011 و2014 و2015.

وقال ميسي في تصريحات عقب استلامه الجائزة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجوائز حينما بدأت مسيرتي الكروية، كل ما كنت أتمناه أن أكون محترفًا وأساعد فريقي".

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وتابع: "أنا أستمتع بالعمل في برشلونة والمجهود الذي أبذله. ألعب في أفضل فريق في العالم مع أعظم اللاعبين ولولاهم لما تمكنت من تحقيق أي جائزة".

ميسي أكد أنّه في حالة بدنية جيدة وأنّه يقضي فترة رائعة مع الفريق ويحاول أن يتحسن كل يوم لكي يكون عند حسن ظن الجماهير.

وحول مواجهة ليون في دوري ابطال أوروبا علّق ميسي: "إنه فريق صعب والمواجهة لن تكون سهلة، شاهدنا ما قدموه أمام مانشستر سيتي ولا نتوقع منهم اللعب بأسلوب أقل من ذلك".

ميسي سجل 34 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي ليتفوق على محمد صلاح في سباق الهدافين بالدوريات الأوروبية.

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