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بعد فترة قصيرة من اعتزاله اللعب الدولي بصفة نهائية، يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيدخل في ورطة مع الاتحاد الوطني في بلاده، وذلك بسبب الاستخدام "غير القانوني" لاسمه، في تطور جديد للأحداث يعيد اسم نجم إنتر ميامي إلى الصورة من جديد بعد انتهاء رحلته مع التانجو.

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ويشعر ميسي بحالة شديدة من الغضب تجاه كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، وطالبه بالتوقف عن استخدام اسمه وصورة في أغراض تجارية وتسويقية، دون الحصول على إذنه أولًا، وهو الأمر الذي انتشر بشكل لافت في العديد من الصحف المحلية خلال الساعات القليلة الماضية.

إنذار شديد اللهجة

وفقًا لموقع "A24.com" فإن ميسي تقدم بطلب رسمي إلى تابيا والاتحاد الأرجنتيني، لرفض فكرة استغلال اسمه بهذه الطريقة، حيث يتعلق الأمر في المقام الأول، بخرق بنود أحد العقود الخاصة بمباراتين وديتين لعبتهما الأرجنتين في غياب أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي الحالي، على الرغم من وجوده في قاعة كبار الزوار لحضورهما في المدرجات.

وتتجه أصابع الاتهام حاليًا نحو كلاوديو تابيا، حيث قالت عائلة ميسي إنه يتحمل مسؤولية ما حدث، ولا تعتبر الأزمة وليدة اللحظة، لأن ليو سبق أن شعر بالانزعاج من عدة تصرفات سابقة قام بها رئيس الاتحاد الأرجنتيني، لكنه لم يخرج أبدًا للحديث عنها في العلن.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف الاتحاد من هذه الاتهامات، خاصة وأن تابيا قد يفضل تفادي إغضاب ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي، بسبب الأهمية الكبيرة والشعبية الجارفة التي يتمتع بها ليو كواحد من أهم أساطير كرة القدم في تاريخ اللعبة على الإطلاق.

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شركة بيرة فجرت الأزمة

واستمرارًا في الحديث عن الاستغلال غير القانوني لاسم ميسي، ذكر الموقع أن ليو واجه عدة مشاكل مع رعاة كبار وعلامات تجارية معروفة يتعامل معها، وكان من ضمنها واقعة مع إحدى شركات البيرة الأرجنتينية، مما يعكس حالة الاستغلال التي يشعر بها النجم الأرجنتيني من الاتحاد الوطني لبلاده.

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ويُقال إن تابيا منح الشركة الأرجنتينية تصريحًا باستخدام صورة ميسي بقميص الأرجنتين، رغم توقيع على عقد مع شركة بيرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في حالة من الارتباك ووضع اللاعب في ورطة شديدة مع المؤسسة التي يتعامل معها.

ومن جانبه، اضطر ميسي إلى تقديم بعض التوضيحات إلى الشركة الأمريكية، بعد ظهور اسمه في حملة إعلانية تخص إحدى الشركات المنافسة، ويبدو أن هذا الموقف لم يكن كافيًا لإقناع تابيا بالتوقف عن هذه التصرفات التي تأتي تزامنًا مع سلسلة أخرى من الأحداث المؤسفة، وتشمل الأخطاء التي وقعت في مباراة اعتزاله اللعب الدولي أمام بنين، وأزمة وديتي مباراتي فنزويلا وبورتوريكو، عندما وقعت الأرجنتين على عقد ينص على مشاركة ليو لمدة 30 دقيقة لكل مباراة ما لم يكن مصابًا، حيث غاب ضد فنزويلا وساهم في الفوز 6/0 على بورتوريكو.

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علاقة وصلت إلى طريق مسدود

القصة تأتي تزامنًا مع التقرير الذي نشره الصحفي الأرجنتيني نيكولاس وينازكي في صحيفة "كلارين"، عن توتر العلاقة بين ميسي وقيادات الاتحاد الأرجنتيني، ولا يتوقف الأمر عند تابيا فقط، بل أيضا أمين صندوق الاتحاد وهو بابلو توفيجينو، مؤكدًا أن ليو استعان بخبراء قانونيين لمطالبتهم جمعيًا بالتوقف عن استغلاله لتحقيق مصالح تجارية.