"ميسي الأفضل في التاريخ ولكن رونالدو رجل المناسبات الكبرى"

ارتبط ديكلان رايس، لاعب وست هام، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسنحت له الفرصة لمزاملة كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر الحالي.

وتحدث متوسط ميدان الفريق اللندني، عن كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وكشف عن الفارق بينهما من وجهة نظره، وعن اختياره بينهما لمن ينفذ ركلة جزاء حاسمه في الوقت القاتل.

وقال رايس في تصريحات تلفزيونية، عند سؤاله عمن يفضل لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة: "بكل تأكيد سأختار رونالدو بنسبة 100%، لقد تخصص رونالدو في تنفيذ ركلات جزاء في مناسبات كبيرة وبأوقات حاسمة".

وواصل: "سجل رونالدو في العديد من اللحظات الكبيرة، مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الكبرى، سأضع رهاني على رونالدو وأنا واثق فيه بنسبة 100%".

وعند سؤاله عن المقارنة بين رونالدو وميسي، قال رايس: "إنه سؤال صعب للغاية، فالجميع يعرف أن ما قدمه هذا الثنائي، خارق للطبيعة، ولن يفعله أحد بعدهما".

وتابع: "بالنسبة لميسي أشعر بما يفعله في كرة القدم، أعتقد أننا لن نرى لاعبًا مثله في كرة القدم مرة أخرى".

وأنهى رايس صاحب الـ 23 عامًا، تصريحاته وأكد فيها أنه يأمل بأن يحظى بمسيرة مثل ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا، مما يثير التكهنات حول مستقبله في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه.