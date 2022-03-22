"ميسي الأفضل على الإطلاق ويمكنه الفوز بكأس العالم في قطر"

تحدث خوان ريكيلمي النجم الأرجنتيني السابق، عن فرص بلاده في الفوز بكأس العالم 2022 في قطر بتواجد ليونيل ميسي.

مهاجم باريس سان جيرمان يعاني من واحدة من أسوأ فتراته طوال مسيرته، سواء من الناحية الفردية أو الجماعية بخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ومع ذلك يؤمن ريكيلمي أن صاحب الـ34 سنة يمكنه قيادة بلاده لتحقيق لقب المونديال القادم.

وقال في تصريحات لشبكة "TyC":"طالما ميسي موجودًا فنحن مرشحون للفوز بالبطولة، لدينا أفضل لاعب على الإطلاق وعلينا أن نثق فيه دائمًا".

ويعتبر ريكيلمي البالغ من العمر 43 سنة من أهم اللاعبين في تاريخ الأرجنتين، ويشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس نادي بوينس آيرس.

وعلى الجانب الآخر يطمح ميسي في التعافي من الموسم المتواضع الذي يمر به مع باريس، عندما يذهب إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

وبالنظر إلى المونديال المقبل، فمن المتوقع أن يكون الأخير لميسي، حيث يطمح لتحقيق نجاح جديد بمسيرته، بعد خوضه 158 مباراة دولية وتسجيله 80 هدفًا بقميص منتخب التانجو.

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