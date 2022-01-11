"ميسي اعتاد على التفوه بأشياء قبيحة لراموس في الكلاسيكو"

نحن على موعد مع كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة، غدًا الأربعاء، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ورغم غيابه إلا أن اسم ليونيل ميسي يعود للظهور.

ميسي لن يتواجد مع برشلونة في الكلاسيكو، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقام جيرزي دوديك حارس ريال مدريد السابق، بالحديث عن بعض تجاربه مع ميسي في الكلاسيكو.

ماذا قال دوديك؟

الحارس البولندي السابق قال:"ميسي كان مخادعًا واستفزازيًا مثل برشلونة وبيب جوارديولا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"لقد كانوا مستعدين لاستفزازك وتمكنوا من القيام بذلك على أكمل وجه، وأضر ذلك المدرب جوزيه مورينيو والفريق بأكمله".

وتابع:"رأيت ميسي يقول بعض الأشياء الوقحة لبيبي وسيرخيو راموس التي لا يمكن تخيلها من مثل هذا الشخص الهادىء الذي يبدو جيدًا للجميع".

ما هو رصيد ميسي في الكلاسيكو؟

لعب النجم الأرجنتيني 45 مباراة أمام ريال مدريد بمختلف البطولات، فاز في 19 مواجهة وتعادل 11 مرة وخسر 15 مباراة.

ومن الناحية الفردية سجل ميسي 26 هدفًا في شباك العملاق المدريدي، وصنع 14 هدفًا بكل المناسبات.

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