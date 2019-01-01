ميسي عن ابنه ماتيو: مهرج ويحتفل بأهداف ريال مدريد
التعليقات()
David Ramos/Getty Images
قال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي إن نجله ماتيو هو فاكهة العائلة والأكثر إثارة للمواقف الكوميدية في أسرته الصغيرة.
وكان ميسي قد تحدث عن عائلته في حوار شيق بدأ بالحديث عن كوبا أميركا وحظوظ المنتخب الأرجنتيني في الفوز بها.
وحول ماتيو، قال ليونيل ميسي إنه مهرج، حيث يحتفل بأهداف ريال مدريد من أجل استفزاز شقيقه الأكبر تياجو.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩
وأضاف: "هو دائمًا ما يكون مصدر الضحك داخل الأسرة، أحيانًا يحاول استفزاز تياجو سواء بكرة القدم أو غيرها"
وتابع: "لقد احتفل بأهداف ليفربول وفالنسيا أمام برشلونة لنفس السبب، دائمًا ما يفعل ذلك ويستمتع برؤية تياجو مستفزًا"
محادثات تجديد عقد أوريجي تسير بشكل إيجابي
يذكر أن ليونيل ميسي سيقود منتخب الأرجنتين في منافسات كوبا أميركا المقبلة في البرازيل والتي ستنتطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.