ميسي أم مارادونا؟ السير أليكس فيرجسون يختار الأفضل

تعرف على اختيار السير اليكس فيرجسون لمن الأفضل في العالم بين ميسي ومارادونا

كشف جوناثان نورثكروفت، الصحفي بجريدة "تايمز" البريطانية عن حوار سابق اختار فيه السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، الأفضل في التاريخ بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وأسطورة الأرجنتين، دييجو مارادونا.

سيزار مينوتي، مدرب الأرجنتين في كأس العالم 1978، قارن بين مارادونا ميسي وسبب إخفاق الأخير في تحقيق المونديال.

وذكر نورثكروفت أنّ الصحفي الإنجليزي هيو مكلفاني دخل في نقاش حاد مع أسطورة ليفربول جرهام سونيس حول الأفضل في التاريخ، واختار سونيس ميسي أما هيو فرجّح كفة مارادونا.

وقال سونيس: "لقد لعبت ضد مارادونا 5 مرات ولكني أرى أنّ ميسي الأفضل" فيما صرّح هيو أنّ ما قدمّه مارادونا أعظم من البرغوث.

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(📽️: @FCBArab) pic.twitter.com/ToWFstXozG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وحسم أليكس فيرجسون الأمر بقوله: "صراحة أنا مع سونيس في هذا الأمر، ميسي الأفضل والسبب في ذلك أنّ مسيرة مارادونا دامت لسنوات قليلة للغاية".

وأوضح: "عظمة ميسي أنّه استمر لسنوات طويلة متربعًا على عرش الأفضل في العالم ومسيرته بدأت منذ سنوات ولا يزال في القمة بينما مارادونا حقق جميع إنجازاته في فترة زمنية قصيرة".

مارادونا حقق كأس العالم في 1986 مع الأرجنتين بينما وصل ميسي لنهائي البطولة في 2014 وفشل في تحقيقها.

