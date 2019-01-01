ميسي أمام ليفانتي - تعادلان فقط ولا يعرف طعم الهزيمة

سجل رائع لميسي ضد ليفانتي خلال السنوات الماضية

يستطيع نادي برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني أمام ليفانتي مساء اليوم، السبت، حينما يلتقي الفريقان في "كامب نو" بالجولة 35 من الليجا.

ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لم يعرف الخسارة أمام ليفانتي في 18 مباراة لعبها ضدهم بجميع المسابقات، إذ تعادل مرتين وانتصر في 16 مواجهة.

ولعب البرغوث أول مباراة ضد ليفانتي في موسم 2004-2005 بالجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو" وانتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

وكان أكبر انتصار لبرشلونة ضد ليفانتي في وجود ميسي بالجولة الأولى من الدوري 2013-2014 بتحقيق الانتصار بسباعية نظيفة أحرز فيها البرغوث هدفين وصنع آخر.

وتكرر الفوز بخماسية في 5 مناسبات آخرها لقاء الدور الأول من الموسم الحالي والذي سجل فيه ميسي 3 أهداف وصنع اثنين.

زيدان يفاجئ الجميع ويتراجع عن ضم هذا اللاعب!https://t.co/l6KbusbMMF pic.twitter.com/JFHEWswNRq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

وفي 18 مباراة، أحرز أكثر لاعب فوزًا بالكرة الذهبية 20 هدفًا وصنع 17 أخرى، أي أنّه ساهم في 37 هدفًا.

ولم يعرف برشلونة الخسارة أمام ليفانتي في "كامب نو" في آخر 12 مباراة سجل فيهم 45 هدفًا بمعدل 3.75 في المباراة الواحدة.

وفي حال تحقيق البلوجرانا لليجا اليوم ضد ليفانتي، يصبح ميسي أكثر لاعب في برشلونة فوزًا باللقب بواقع 10 مرات متفوقًا على أندريس إنييستا.