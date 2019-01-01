"ميسي أصبح أكثر أنانية من رونالدو"

ماريو كيمبس لاعب الأرجنتين وفالنسيا المعتزل يؤكد أن مواطنه ليونيل ميسي أصبح أكثر أنانية من كريستيانو رونالدو.

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أكد ماريو كيمبس نجم فريق فالنسيا السابق يؤكد أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح أكثر أنانية من أي وقت مضى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيمبس وأكد خلالها أن النجم الأرجنتيني تغير كثيرًا في طريقة لعبه في الأشهر الأخيرة مع برشلونة.

راوغ العمر ولو مرة يا ليو 😢



⚡️ “إنجاز جديد.. ميسي هداف دوريات أوروبا الكبرى! 🐐”https://t.co/su6RtX02ls — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال كيمبس: "ميسي هو برشلونة، مهما فعلت من أجل إيقافه لن تستطيع ذلك لو كان في يومه، ولا يمكنك أن تعرف في أي لحظة سيقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "لا أعتقد أن ميسي بمقدوره أن يقوم بالمزيد من المفاجئات بالنسبة لنا لقد شاهدناه يقوم بكل شي عظيم بالفعل، لكنه دومًا يريد أن يحقق المزيد بنفسه".

وأكمل: "قبل الآن كنت أراه لاعبًا يفضل اللعب الجماعي بشكل أكبر، لكنه مؤخرًا أصبح أكثر أنانية عكس كريستيانو رونالدو الذي أصبح أكثر جماعية".

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واختتم تصريحاته: "في الأرجنتين ميسي يتلقى الانتقادات لأن ذلك ما نبرع فيه، نحن متخصصون في انتقاد كل ما يخصنا، لكن لو سألتموني من تفضل اللعب بجواره سأقول ميسي، لأنني بالفعل لعبت بجوار مارادونا".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد توج هدافًا لبطولة الدوري الإسباني وللدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم كما أنه في الطريق للحصول على لقب هداف دوري أبطال أوروبا رغم مغادرة برشلونة للبطولة.