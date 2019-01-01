ميزانية ضخمة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل

تعرف على توقعات الميزانية في بطولات الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل

يقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من الإعلان عن ميزانية الموسم المقبل في البطولات الأوروبية المختلفة مع توقعات بزيادة ضخمة.

يويفا أعلن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بداية من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال اوروبا خلال الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنّه في الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل سوف يعلن الاتحاد عن زيادة ضخمة في ميزانية الموسم المقبل بسبب الأرباح التي حصل عليها.

وذكرت الصحيفة أنّ ميزانية 2019-2020 سوف ترتفع لتصل إلى 5.72 مليار يورو أي بزيادة قدرها 48% عن الموسم الجاري، كما أنّ 57% من هذه الميزانية سوف تٌصرف على بطولات الأندية وتحصل بطولة أمم أوروبا 2020 على الباقي.

📍هنا.. غزّة



هنا إمكانات ضئيلة.. وأحلام حدودها السماء ✨ pic.twitter.com/E5im4xrYW5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وحقق اليويفا مكاسب ضخمة من هوائد البث وحقوق الرعاية من بطولة دوري أبطال أوروبا بلغت 2.85 مليار يورو وهو أعلى من العام الماضي الذي جنى 2.13 مليار يورو.

أما الدوري الأوروبي فحقق فقط 381 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ بطولة الدوري الأوروبي سوف تعود يوم الأربعاء المقبل بمواجهة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في ذهاب ثمن النهائي.