ميرور | خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن هدف جوارديولا

أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن إدارة مانشستر يونايتد، بالكاد أغلق واحدة من أهم الصفقات المطلوبة من قبل مدرب أعداء المدينة بيب جوارديولا، للخلص من صداع رحيل القائد الأسطوري فينسنت كومباني.

من جانبها، أشارت صحيفة "ميرور" إلى أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد ودورد، وجه ضربة موجعة للفيلسوف الكاتلوني، بالتقدم بعرض لا يُقاوم لشراء المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجوير.

وقالت الصحيفة، إن المدافع الذي يضعه مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق على قائمة المطلوبين لتدعيم دفاع الإعصار السماوي الموسم المُقبل، اقترب كثيرًا من ارتداء قميص زعيم إنجلترا على المستوى المحلي، وذلك بسبب المقابل المادي الضخم.

وذكر التقرير الإنجليزي، أن المسؤول البارز في "مسرح الأحلام"، عرض على إدارة ليستر سيتي قرابة الـ90 مليون جنيه إسترليني، نظير الحصول على توقيع مدافع هال سيتي السابق، ليصبح المدافع الأغلى على مر العصور، حيث سيحطم رقم الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي لوكاس هيرنانديز.

جمال بلماضي يملك توليفة سحرية في كان 2019 💪

فهل تكون كافية لتتويجه باللقب الثاني في تاريخه؟ 🏆#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/rkvV6Z7NvK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الثعالب، سترحب ببيع المدافع البالغ من العمر 26 عامًا لمن يدفع أكثر، لا سيما بعد فشل كل محاولات إقناعه بتمديد عقده، الأمر الذي سيُعجل بانتقاله إلى أصحاب "أولد ترافورد"، كونهم أكثر استعدادًا للإنفاق من الجار السماوي، الذي يواجه بعض المشاكل مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاتهام الصريح بخرق قانون اللعب المالي النظيف.

وفي الختام، أوضح التقرير أن الاستثمار الضخم المحتمل في صفقة ماجوير، سيكون جزءًا من عملية إصلاحات شاملة في الفريق، لمساعدة المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير لإعادة هيبة وكبرياء مانشستر يونايتد، وذلك سيتم بميزانية لن تقل بأي حال من الأحوال عن 200 مليون جنيه إسترليني، بخلاف أولى صفقات الصيف، بضم الجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانسي سيتي.