مانشستر يونايتد يرفض محاولة جديدة من إنتر لضم لوكاكو

النادي الإنجليزي أعلن تمسكه بمطالبه المالية

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، برفض عرض جديد من نظيره الإيطالي إنتر، من أجل التعاقد مع مهاجمه روميلو لوكاكو.

إنتر تقدم بعدة عروض لضم المهاجم البلجيكي، لكن موقف مانشستر يبقى واضحا بالتمسك بمطالبه المالية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن العرض الأخير من إنتر جاء بحوالي 73 مليون يورو.

وهو ما لا يتماشى مع مطلب يونايتد بالحصول على 85 مليون يورو للسماح للوكاكو بالرحيل عن الفريق.

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وعلى جانب آخر يدرس باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس مصيره مرة أخرى، بعد رفضه الدخول في صفقة تبادلية مع لوكاكو تنقله لمانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يدرس الأرجنتيني الموقف جدياً خلال الـ48 ساعة القادمة، قبل انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا.