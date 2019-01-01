ستيرلينج: أريد اللعب خارج إنجلترا، لكن ليس في ألمانيا

اللاعب لن يرحل عن السيتي للعب في البوندسليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي رغبته باللعب خارج إنجلترا يومًا ما، لكن مستبعدًا الانتقال لأحد أندية البوندسليجا.

وتحدث اللاعب صاحب الـ24 عامًا عن مستقبله مع مجلة "بريتيش جي كيو" قائلًا حول إمكانية اللعب خارج إنجلترا "بالنظر للأمر الآن، فأنا أحب مانشستر وأحب التواجد هنا".

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أضاف "أنا في أحد أفضل الأندية في العالم وأنا موجود هنا على المدى الطويل، لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث مستقبلًا، أنا مازلت شابًا وكما قلت سابقًا، أحب كل دقيقة".

"منذ كنت طفلًا وأنا أحلم باللعب خارج إنجلترا. سيكون جميلًا إن حدث يومًا ما أن أنهيت التدريب وعدت للمنزل وجلست في الحديقة وتناولت طعام العشاء".

اللاعب حدد شرط ناديه الجديد، بالقول "سأختار مكانًا يكون دافئًا، درجة الحرارة به لا تقل عن 17 أو 18 درجة مئوية".

أضاف حول إمكانية الذهاب لألمانيا أو إسبانيا "البوندسليجا لا، عامل اللغة يقف حاجزًا، إذ تبدو مختلفة تمامًا ولا أستطيع التعامل معها. الإسبانية تبدو مثل ... هولا رحيم، أعتقد أنني قادر على فهمها".

يُذكر أن ستيرلينج ارتدى قميص السيتي قادمًا من ليفربول صيف 2015 مقابل 44 مليون جنيه إسترليني بجانب 5 ملايين أخرى كحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج.