عجمان يُفاوض القادسية للإبقاء على ستانلي

هل ينجح عجمان في مساعيه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى عجمان للحفاظ على مهاجمه المعار من القادسية "ستانلي"، لكنه يمتلك خطة بديلة حال فشل المفاوضات مع النادي السعودي.

وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن عجمان يرغب في استكمال صفوفه قبل انطلاق معسكره الخارجي في ألمانيا يوم 13 يوليو الجاري، ولذا دخل في مفاوضات مع القادسية لتمديد إعارة المهاجم النيجري لموسم إضافي.

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وأضافت الصحيفة أن عجمان أمهل القادسية بداية الأسبوع القادم على أقصى تقديم ليُقدم رده حول طلب تمديد الإعارة، وإلا سيتجه للحلول البديلة والتي تتمثل بالتعاقد مع مهاجم برازيلي ليكون بديلًا له.

يُذكر أن عجمان فقد هذا الصيف الثنائي محمد شاكر ومحمد هلال بانتقالهما لفريق العين، وقد زار الثنائي تدريبات البرتقالي خلال الأيام القادمة والتقيا باللاعبين والجهاز الفني والإداري عقب انتهاء الحصة التدريبية، وقد تمنى الجميع لهما التوفيق والنجاح في تجربتهما الجديدة.