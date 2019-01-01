رفض الزمالك يُوجه بوصلة الأهلي تجاه ولفرهامبتون

الفريق يُفاضل بين مدافعين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى أهلي جدة للتعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك بالإعارة للموسم القادم، لكن رفض النادي المصري التخلي عن لاعبه وجه بوصلة الفريق السعودي لأهداف أخرى.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه الخلي عن علاء كونه أحد أعمدة الفريق الأبيض، لكن مصادر صحفية سعودية تحدثت عن وصول عرض للزمالك لاستعارة علاء مقابل 1.5 مليون دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، وأكدت تلك المصادر أن الأهلي مازال يرى إمكانية لنجاح الصفقة.

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وأوضحت المصادر المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة أهلي جدة بقيادة أحمد الصائغ بدأت تبحث في الخيارات البديلة وعلى رأسها المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزية.

وأضافت أن الأهلي بدأ مفاوضات سرية مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب المغربي بالإعارة للموسم القادم، وستعرض الإدارة المدافعين على الجهاز الفني لاختيار أحدهما.

يُذكر أن الأهلي يستعد لبدء موسمه الجديد بمواجهة الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم.