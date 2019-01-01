الزمالك يُخطط لصفقة تبادلية مع الوداد المغربي

الزمالك خاط النادي المغربي بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُخطط الزمالك المصري لدعم هجومه عبر عقد صفقة تبادلية مع الوداد المغربي، حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية.

وأوضح المصادر المتابعة أن إدارة النادي الأبيض خاطبت بالفعل نظيرتها في المغرب للحديث عن ضم إسماعيل الحداد مقابل التخلي عن حميد أحداد الذي ضمه النادي صيف 2018 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي.

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ولم يظهر المهاجم صاحب الـ24 عامًا بالمستوى المطلوب مع الزمالك ولم يحصل على فرص كثيرة للعب، لذا ينوي النادي التخلص منه والاستفادة من ذلك في ضم الجناح الممتاز صاحب الـ28 عامًا.

وأكد التقارير المتابعة أن إدارة الوداد ترفض الخوض في أي تفاصيل خاصة بسوق الانتقالات الصيفي قبل حسم ملف التعاقد مع مدرب جديد عقب رحيل فوزي البنزرتي وعودته لتدريب النجم الساحلي في تونس.

يُذكر أن إسماعيل الحداد كان قريبًا من الرحيل عن الوداد للعب في الإمارات خلال الصيف الماضي، وكذلك كان قريبًا من الانتقال للدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.