لاعب وسط كولومبيا على رادار الهلال

صفقة قوية حال تمت للزعيم السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت وسائل إعلام لاتينية لرغبة الهلال التعاقد مع ماتياس أوريبي لاعب وسط منتخب كولومبيا ونادي أمريكا المكسيكي.

ولم يتعاقد الزعيم السعودي هذا الصيف سوى مع المدافع الكوري الجنوبي جيانج هيون سوو، بجانب تحويل عقد استعارة آندريه كاريلو من بنفكيا إلى شراء نهائي.

العابد والفرج خارج حسابات الهلال أمام الأهلي

ويسعى النادي لدعم منظومته الدفاعية في وسط الملعب بالتعاقد مع محور ارتكاز قوي، وقد تحدثت الصحافة عن رغبته في ضم أوريبي الذي خاض غمار بطولة كوبا أمريكا مع كولومبيا في البرازيل الشهر الماضي.

ولعب صاحب الـ28 عامًا لعدة أندية في كولومبيا والأرجنتين قبل أن يحط الرحال في المكسيك عام 2017، وقد خاض مع أمريكا ما يقرب من 80 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 8 آخرين، وتعرض للطرد 3 مرات.

يُذكر أن الهلال يستعد حاليًا لاستئناف مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة مواطنه أهلي جدة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن ذهاب دور الـ16.