الزمالك يُحاول تسويق بوطيب في السعودية، وهناك نادٍ مهتم

المهاجم المغربي لم ينجح مع الفريق المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى الزمالك للتخلص من مهاجمه المغربي خالد بوطيب والذي ضمه في يناير الماضي ولم يظهر بالمستوى المتوقع رغم أن انتقاله كلف الفريق الأبيض ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وأفادت مصادر صحفية أن مسؤولو النادي الأبيض طلبوا من وكيل المهاجم المغربي تسويقه في السعودية بشرط أن يجلب عرضًا ماليًا جيدًا من هناك.

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وأشارت التقارير المتابعة لسوق الانتقالات في السعودية أن بوطيب صاحب الـ32 عامًا يُثير بالفعل اهتمام الوحدة السعودي، الذي يرغب في الاستفادة من خدماته خاصة لتألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 وبغض النظر عن فشل تجربته المصرية.

يُذكر أن بوطيب شارك في 11 مباراة من الدوري المصري للموسم الماضي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع آخر، ولكنه لم يلق استحسان الجمهور الزملكاوي الذي يراه أقل من قيادة هجوم الفريق خاصة بالمقارنة بسعره وراتبه الكبيرين.

وكان الزمالك قد خسر صراع الدوري المصري أمام الأهلي الذي أحرز لقبه الـ41، وقد خسر كذلك مباراة القمة أمامه أمس الأحد بهدف دون رد.