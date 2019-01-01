عبد الفتاح آدم: لهذا فضلت النصر، وتلك كواليس المفاوضات

مهاجم التعاون أثار الكثير من الجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف عبد الفتاح آدم مهاجم النصر الجديد أسباب اختياره الانضمام للعالمي وتفضيله إياه على اتحاد جدة، ذلك بعدما أثارت تلك الخطوة جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة السعودية.

وكان اتحاد جدة قد أنهى كافة التفاصيل لضم آدم من التعاون، لكنه صُدم بخطف النصر للاعب السعودي في اللحظات الأخيرة من الصفقة، وقد وجه رئيسه أنمار الحائلي اتهامات واضحة لنظيره في التعاون "محمد القاسم" بالمسؤولية خلف ما حدث.

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آدم أجرى حوارًا مع صحيفة الاقتصادية الرياضية فند خلاله أسباب تفضيله الانضمام للنصر، قائلًا "النصر فريق كبير وشعبيته وجماهيريته كبيرة وجارفة، هو حلم أي لاعب أن يرتدي قميصه ويمثله، فيه كل مقومات النجاح التي تساعد أي لاعب على الظهور والبروز والتطور".

أضاف "أيضًا بعد اجتماعي مع الإدارة اطلعت على مشروع النصر الجديد الذي سيقوده رئيسه الجديد الدكتور صفوان السويكت، علمت أيضًا رغبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بضمي بالاسم، وأن أكون جزءً من هذا المشروع، أسعدني ذلك كثيرًا وحفزني للانتقال، هذه كلها أسباب جعلتني بدون تردد أن أختار النصر".

وأوضح صاحب الـ24 عامًا أن المفاوضات مع النصر بدأت منذ شهر رمضان المبارك، وتحديدًا قبل نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، موضحًا "إدارة النصر تواصلت مع إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم ومدير أعمالي هشام العريني، بعد دراسة العرض وافقت ورحبت بذلك، تمثيل النصر شرف كبير وحلم، لكن تم تأجيل كل شيء حتى نهاية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وأكد اللاعب أن النصر تقبل قرار تأجيل الصفقة رغم رغبته في حسمها سريعًا وامتلاكه المال اللازم لذلك، مشددًا أن هذا طمأنه وساهم في ارتياحه النفسي.

وعن مفاوضات الاتحاد، قال صاحب الأصول النيجيرية "كانت مفاوضاتهم جادة وتواصلوا مع إدارة النادي ومدير أعمالي، بدأت الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف ذات العلاقة في شهر رمضان الكريم، لكن النصر كان الأكثر جدية وجاهزية وقت الحسم، بالنسبة لي وكلت مدير أعمالي هشام العريني لهذا الملف وحسم أمر المفاوضات، كانت لي متطلبات وتحققت، الآن أنا لاعب في صفوف النصر، طويت هذا الملف تمامًا".