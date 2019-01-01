رسميًا | المصري يُعلن ضم 3 لاعبين من الزمالك

اللاعب لعب الموسم الماضي معارًا مع إنبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن المصري رسميًا تعاقده مع ثلاثي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي وخالد مصطفى.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي أن عماد فتحي وبهاء مجدي انتقلا لصفوفه بشكل نهائي، وقد وقع كل منهم عقدًا لمدة 3 سنوات مع النادي.

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وأكد المصري حصوله على الاستغناء الخاص باللاعبين بعد دفع المقابل المادي المتفق عليه للزمالك، وجرى توقيع العقود بتواجد نائب رئيس النادي محمد الخولي وعضو مجلس الإدارة عدنان حلبية.

وجاء ضم مدافع فريق الزمالك تحت 21 عامًا "خالد مصطفى" بالإعارة لمدة موسمين، وأقدم المصري على تلك الصفقة بتوصية من المدرب إيهاب جلال الذي كان قد قام بتصعيد المدافع الشاب للفريق الأول للزمالك خلال فترة تدريبه للأبيض.

وأوضح النادي البورسعيدي أنه سيسعى الفترة القادمة لتحويل عقد الإعارة لعقد إعارة بنية البيع للاحتفاظ باللاعب صاحب 20 عامُا والذي يعد أحد ركائز كافة منتخبات الناشئين والشباب خلال السنوات الماضية.