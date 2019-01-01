فخر الدين بن يوسف يقترب من مغادرة الدوري السعودي للكويت

اللاعب التونسي مرفوض في الاتفاق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات فخر الدين بن يوسف نجم وسط تونس ولاعب الاتفاق قريبًا من الرحيل عن الدوري السعودي واللعب في الكويتي.

وخرج اللاعب التونسي من حسابات ناديه وأكد مصادر صحفية يوم أمس محاولات تسويقه بدلًا من فسخ عقده بالتراضي أو تحويله لقائمة الاستثمار، ذلك رغبة في التخلص منه دون تحمل أي أعباء مالية.

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وحسب صحيفة الرياضية السعودية، دخل الاتفاق في مفاوضات مع القادسية الكويتي لانتقال اللاعب بالإعارة لموسم واحد، وهو الموسم الأخير في عقده الحالي.

وأضافت أن القادسية عرض مبلغًا أقل من القيمة المطلوبة من فارس الدهناء والمقدرة بـ400 ألف دولار، ولذا فالمفاوضات متواصلة بين الناديين للوصول لتحديد قيمة توافقية وحسم الصفقة نهائيًا.

وأوضحت الرياضية أن وكيل أعمال بن يوسف نجح في جلب هذا العرض الكويتي بعد تأكده من خروج موكله من حسابات الاتفاق، وأضافت أن رغم دخول القادسية في مفاوضات جدية مع النادي السعودي ووصولها لمرحلة متقدمة، إلا أن إدارته متخوفة من عدم استعادة اللاعب لمستواه السابق.