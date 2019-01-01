روما يقترب من مانشيني ويتقدم في سباق فيريتو

بعد البيع، روما بدأ ينتقل لخطوة الشراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات روما قريبًا من حسم تعاقده مع جانلوكا مانشيني مدافع أتالانتا، كما أصبح متقدمًا على ميلان في سباق الفوز بتوقيع جوردان فيريتو.

ويُحاول النادي الإيطالي منذ أسابيع التوصل لاتفاق مع أتالانتا حول مدافعه صاحب الـ23 عامًا، وقد كُللت المفاوضات بنجاح أخيرًا حسبما أجمعت المصادر المتابعة لسوق انتقالات الدوري الإيطالي.

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وحسب كالتشيوميركاتو، اتفق الناديان على إتمام الصفقة مقابل 21 مليون يورو بجانب 4 ملايين أخرى كحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج، وسيصل اللاعب للعاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع الجاري للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود النهائية.

ولن تتم الصفقة بصورة البيع النهائي، بل اتفاق الناديان على إتمامها بنفس طريقة انتقال بريان كريستانتي الصيف الماضي، أي بالإعارة مع إلزامية الشراء وذلك لأمور متعلقة بالميزانية.

من جانب آخر، أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن روما بات الفريق الأقرب لضم فيريتو لاعب وسط فيورنتينا.

وتتصارع أندية ميلان ونابولي وروما على خدمات اللاعب الفرنسي العازم على الرحيل عن فلورنسا، وحسب الصحيفة الوردية فإن روما هو الفريق المتقدم في السباق حاليًا بفضل موافقته منح اللاعب راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين يورو وهو ما رفضه الناديين الآخرين، إذ لم يعرض ميلان أكثر من 2.5 مليون يورو.

وسينتقل روما للخطوة التالية وهي محاولة التوصل لاتفاق مع الفيولا على تكلفة الصفقة، إذ يرفض النادي البفنسجي التخلي عن صاحب الـ26 عامًا سوى مقابل 25 مليون يورو.