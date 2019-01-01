موناكو يضغط لإقناع ليفربول بالتخلي عن شاكيري

اللاعب يفضل الانتقال للنادي الفرنسي عن الدوري الصيني

يضغط نادي موناكو الفرنسي، من أجل التعاقد مع الجناح السويسري شيردان شاكيري خلال سوق الانتقالات الحالي.

شاكيري بدأ الموسم الماضي مع الريدز بشكل ممتاز بعد انتقاله من ستوك سيتي، قبل الخروج تدريجياً من حسابات المدرب يورجن كلوب.

موقع "بليك" السويسري، أكد رغبة موناكو في الحصول على خدمات اللاعب، ومنحه فرصة اللعب بانتظام الموسم القادم.

الدولي السويسري رفض العديد من العروض المغرية بالدوري الصيني هذا الصيف، لكن يبدو وأنه في طريقه نحو الفريق الفرنسي.

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ومن المقرر أن يحاول موناكو إقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وعلى الجانب الآخر قد يفضل الريدز الحصول على قيمة مالية من بيعه، للاستفادة منه بتدعيم الفريق في الساعات الأخيرة من الميركاتو الإنجليزي.