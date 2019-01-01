رسميًا | الوكرة يضم الجزائري محمد بن يطو

اللاعب الجزائري رحل عن الفجيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوكرة القطري رسميًا تعاقده مع محمد بن يطو لاعب الفجيرة الإماراتي.

وتواجد اللاعب في الدوحة الأسبوع الماضي وخضع للفحوصات الطبية المعتادة قبل أن يعود للإمارات من جديد ليحصل على المخالصة المالية من ناديه ومن ثم يعود لتوقيع العقود الرسمية مع الفريق القطري.

حسام البدري بين المرشحين لخلافة البنزرتي في الوداد

وقد وقع المهاجم الجزائري عقدًا مع الوكرة يمتد لعامين قادمين، ويأمل النادي أن يُساعده اللاعب للظهور بالمستوى المطلوب بعد عودته لدوري نجوم قطر.

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا بدأ مسيرته في الخليج بانتقاله خلال يناير 2016 من وفاق سطيف الجزائري إلى الشباب السعودي، وقد انضم للفجيرة بعد قضاء عام ونصف في السعودية.

وخاض بن يطو 24 مباراة في الموسم الماضي من دوري الخليج العربي الإماراتي سجل خلالهم 14 هدفًا، وقد لعب 57 مباراة في الدوري السعودي أحرز خلالهم 22 هدفًا وصنع 5 أهداف.