الوصل يحسم صفقة جايبور، وتضارب في القيمة المالية

النادي منح موافقته على عرض الوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجمعت الصحف الإكوادورية على نجاح الوصل في ضم فيرناندو جايبور من إنديبيندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع حق شرائه صيف 2020.

ورغم هذا الإجماع، إلا أن الصحف اختلفت فيما بينها على القيمة المالية للصفقة، إذ أفادت إحدى الصحف بأن الإعارة تمت مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع حق الشراء نهائيًا مقابل 3.5 مليون دولار.

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فيما ذهبت صحيفة أخرى للقول أن النادي الأرجنتيني حصل على 300 ألف دولار فقط مقابل الإعارة، فيما أشارت صحيفة ثالثة لأن القيمة بلغت 500 ألف دولار.

وفي حال اكتمال صفقة اللاعب والإعلان عنها رسميًا، سيكون جايبور اللاعب الأجنبي الخامس في قائمة الفهود للموسم الجديد، مما يعني أن النادي سيكون مطالبًا باستبعاد أحد لاعبيه من قائمته المحلية في دوري الخليج العربي الإماراتي.

يُذكر أن جايبور صاحب الـ27 عامًا لعب 45 مباراة مع إنديبندينتي الذي انضم إليه في يناير 2018، وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7، ويمتلك الفريق 70% من بطاقته.