الوصل ينتظر رد جايبور لإنهاء ضمه من إنديبندينتي

النادي منح موافقته على عرض الوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينتظر الوصل الإماراتي رد فرناندو جايبور لاعب وسط إنديبندينتي الأرجنتيني على العرض المقدم له لارتداء قميص الإمبراطور في الموسم القادم.

وأشارت صحيفة تيليجرافو الأرجنتينية لموافقة النادي على عرض الوصل استعارة جايبور مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع أولوية الشراء نهائيًا نهاية الموسم، وذلك بعدما خرج اللاعب بالفعل من حسابات الفريق وأعلن عن ذلك قبل شهر ونصف تقريبًا.

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وأضافت الصحيفة أن الكرة الآن في ملعب اللاعب الإكوادوري الذي لم يقل كلمته حتى الآن، ومن المتوقع أن يُقرر خلال الأيام القليلة القادمة موقفه من قبول اللعب مع الوصل الموسم القادم، ومن ثم سيُحدد صيغة الانتقال إن كان إعارة أم انتقال نهائي.

وكان وكيل اللاعب قد قال مؤخرًا أن عرض الوصل هو الأفضل والوحيد الذي وصل موكله حتى الآن، مؤكدًا أن جايبور مازال يُفكر ولم يحسم قراره بعد.

يُذكر أن جايبور صاحب الـ27 عامًا لعب 45 مباراة مع إنديبندينتي الذي انضم إليه في يناير 2018، وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7، ويمتلك الفريق 70% من بطاقته.