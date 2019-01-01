الوصل ينفي تعاقده مع مدافع النصر

النادي يُطالب بتقصي الحقائق قبل نشر الأخبار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى الوصل الأخبار المنتشرة في الساعات الأخيرة حول تعاقده مع أحمد الياسي مدافع النصر الإماراتي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد زعمت تعاقد الوصل مع الظهير صاحب الـ30 عامًا في صفقة انتقال حر، لكن الإمبراطور نفى ذلك.

إذ نشر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها " الوصل ينفي أنباء تعاقده مع أحمد الياسي لاعب النصر، وتحذر الإدارة مروجي الشائعات الوقوع تحت طائلة القانون، وتؤكد الإدارة أن المنصات الرسمية للنادي هي الجهه الوحيدة المخولة بنشر كل ما يتعلق بالنادي".

وحسب تقارير سابقة، لم يحسم الياسي حتى الآن مستقبله والفريق الذي سيلعب بقميصه الموسم القادم، إذ مازال يُفاضل بين البقاء في النصر أو الانتقال للوصل أو الشارقة.

يُذكر أن الوصل كان قد أعلن في وقت سابق اليوم فسخ عقد لاعبه حسن محمد بالتراضي .