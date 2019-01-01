الهلال يُوقع مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو

المصادر أجمعت على حسم الأمر نهائيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجمعت المصادر الصحفية المتابعة للهلال السعودي على توقيعه عقدًا مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريبه الموسم القادم.

وأفادت تلك المصادر أن اللجنة الفنية المكونة من جانب النادي لاختيار المدرب الجديد درست وناقشت العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين حتى اختارت المدرب الروماني الشاب.

وسيبدأ لوسيسكو عمله مع الهلال مع انطلاق المعسكر التدريبي للفريق في النمسا، وسيقود التدريب الأول للاعبين هناك يوم الثلاثاء القادم.

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وقال الإعلامي الهلالي حمد الصويلحي أن المدرب اطلع خلال الأيام الماضية على تقارير فنية خاصة باللاعبين، كما شاهد الكثير من مباريات الموسم الماضي عبر الفيديو.

وكان المدرب صاحب الـ50 عامًا قد تولى تدريب باوك الموسم الماضي وقاده للفوز بلقب الدوري اليوناني لأول مرة منذ 34 عامًا.

وقد فسخ لوسيسكو عقده مع النادي اليوناني بعدما دفع الهلال الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ2 مليون يورو، وأفادت الصحف اليونانية أن المدرب ورئيس النادي اتفقا أن عرض الهلال لا يُمكن رفضه.

وأفادت الصحف اليونانية أن لوسيسكو سيحصل على 4 ملايين يورو سنويًا من الهلال، فيما كان يحصل على 400 ألف يورو من باوك.