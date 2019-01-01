الهلال يتراجع ويُقرر منح عموري فرصة أخرى

القضية تثير الكثير من الجدل في تويتر الهلال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة الجزيرة السعودية لتراجع الهلال عن قراره عدم تجديد عقد مهاجمه الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري.

وكانت المصادر الصحفية السعودية قد تحدثت أمس عن اتخاذ إدارة الزعيم السعودي قرارًا بعدم تجديد عقد اللاعب الإماراتي لعدم الثقة في قدراته البدنية وحاجته لشهرين من العلاج.

لكن صحيفة الجزيرة أوضحت أن ضغط الجمهور الهلالي ورفضهم لهذا القرار وإثارتهم للكثير من الجدل حوله في تويتر الهلال أدى لتراجع النادي.

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إذ قررت الإدارة اصطحاب اللاعب لمعسكر النمسا مجددًا، بعدما كانت قد فضلت استبعاده، ومنحه فرصة جديدة قبل اتخاذ القرار النهائي في مستقبله.

وكان عموري قد ارتدى القميص الأزرق في الصيف الماضي بعد أحداثًا ساخنة وتنافس شديد بين الهلال والنصر والعين، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر مما أفسد موسمه وأبعده عن بقية مباريات الموسم.

يُذكر أن اللاعب مرتبط بالعودة لفريقه السابق العين الإماراتي، كما أن اسمه ارتبط مؤخرًا بالزمالك المصري.