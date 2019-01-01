رسميًا | عبد الملك الخيبري يُنهي قصته مع الهلال

النادي لم يعد بحاجة لخدمات اللاعب السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي رسميًا رحيل لاعبه عبد الملك الخيبري بعد 3 مواسم ارتدى خلالها قميص الزعيم.

ونشر تويتر الهلال مقطع فيديو للاعب السعودي يُودع به الفريق وجماهيره، وقد توجه الخيبري خلاله بالشكر للإدارات السابقة للنادي وتمنى التوفيق للإدارة القادمة قيادة فهد بن نافل.

الهلال يُوقع مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو

ويُعد صاحب الـ33 عامًا أول الراحلين رسميًا عن الهلال هذا الصيف، وبعد ساعات من التوقيع مع رازفان لوسيسكو الذي من المتوقع أن يُعلن رسميًا المدرب الجديد للفريق خلال الساعات القليلة القادمة.

وانضم الخيبري للهلال صيف 2016 قادمًا من الشباب بمقابل مالي وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي تقريبًا، ولكن الإصابات الكثيرة أعاقت مسيرته مع الفريق.

وقد تُوج مع الفريق الأزرق بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكان اللاعب جزءً من قائمة منتخب السعودية الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.