عدلان قديورة خارج حسابات الهلال السعودي

اللاعب الجزائري لديه عروض أخرى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود حقيقة ما يُثار في بعض وسائل الإعلام حول مفاوضات الهلال مع عدلان قديورة نجم وسط الجزائر.

ونفى الصحفي بصحيفة اليوم السعودية وجود أي مفاوضات بين الهلال وقديورة المتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا 2019، والتي اختتمت في مصر خلال يوليو الجاري.

النصر يمنع مهاجمه من التدرب مع ناديه الجديد

ويرتبط قديورة بعقد مع نوتنجهام فورست ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد تلقى عدة عروض من منطقة الخليج العربي أبرزها الكويت الكويتي والشباب السعودي.

وقد تحدثت صحيفة استاد الدوحة القطرية قبل عدة أيام عن وجود مفاوضات متقدمة بين صاحب الـ33 عامًا والغرافة القطري، وأن تفاصيل نهائية فقط تفصل الطرفان عن توقيع العقود.

ولعب قديورة خلال مسيرته الحافلة مع كرة القدم لعدة أندية أوروبية أبرزها ولفرهامبتون وواتفورد وكريستال بالاس وملزبره.

يُذكر أن قديورة كان أحد أبرز نجوم الخُضر في بطولة الكان الأخيرة، وقد اختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة والذي أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.