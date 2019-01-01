هل انضمام بنشرقي للزمالك جزء من صفقة "ساسي - الهلال"؟

المهاجم المغربي انضم للزمالك المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الزمالك المصري تعاقده رسميًا مع أشرف بنشرقي مهاجم الهلال السعودي في صفقة لم يُعلن عن تفاصيلها المالية.

وتحدثت عدة مصادر صحفية عن أن صفقة انضمام المهاجم السابق للوداد المغربي كلفت النادي المصري ما يقرب من 4 ملايين دولار، فيما قالت مصادر أخرى أن الزمالك لم يدفع سوى 700 ألف دولار.

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صحيفة سبورت الإلكترونية السعودية فجرت مفاجأة كبيرة حين كشفت عن أن انتقال بنشرقي للدوري المصري هو جزء من صفقة انتقال فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس للهلال السعودي.

موضحة أن الهلال يصب كامل تركيزه حاليًا على التعاقد مع لاعب الوسط التونسي، لكنه ينتظر انتهاء موسم 2018-2019 في مصر، إذ سيلعب الزمالك مع الجونة والإسماعيلي والأهلي ويسعى للفوز بالمباريات الثلاثة ليُتوج بطلًا للدوري المصري.

وأضافت سبورت أن الهلال حسم التعاقد مع ساسي مقابل 7 ملايين دولار، سيُخصم منها ثمن بنشرقي، ليحصل الزمالك على 3 ملايين دولار بخلاف المهاجم المغربي.

يُذكر أن تلك التقارير تتعارض مع تصريحات رئيس الزمالك الذي أكد مرارًا وتكرارًا أنه لا ينوي التفريط بأي من نجوم الفريق هذا الصيف، خاصة طارق حامد وساسي وعبد الله جمعة.