متعب المفرج يرفض عرض "المليون ريال" من الهلال

اللاعب يرغب بالمزيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مشاكل الهلال في سوق الانتقالات الصيفي لم تتوقف عند الصفقات الخارجية ومحاولة دعم الصفوف، بل كذلك تجديد عقود لاعبيه.

إذ أفادت المصادر الصحفية السعودية رفض متعب المفرج مدافع الزعيم العائد من الإعارة عرض النادي لتجديد عقده لمدة 5 مواسم قادمة، والبالغ قيمته 5 ملايين ريال سعودي بواقع مليون ريال سنويًا.

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وأوضحت الصحف أن المفرج رفض تلك القيمة المالية مطالبًا بالمزيد، وأنه الآن بانتظار العرض الثاني من الهلال لتجديد عقده الذي سينتهي مع الفريق صيف 2020.

وتنتظر عدة أندية على رأسها النصر فشل مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين للانقضاض على المدافع الواعد، إذ تتحدث الصحف عن محاولات من مسؤولي النصر الحديث مع المفرج وجس نبضه حول ارتداء قميص العالمي في الموسم القادم أو التالي له.

يُذكر أن المفرج لعب دورًا بارزًا في موسم التعاون الرائع خلال 2018-2019 والذي توجه باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي خلف النصر والهلال، والفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصاء الزعيم في نصف النهائي والانتصار على اتحاد جدة في المباراة النهائية.

وقد عاد صاحب الـ22 عامًا لفريقه هذا الصيف وينتظم معه حاليًا في معسكر الإعداد للموسم الجديد في مدينة لينز النمساوية.