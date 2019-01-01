لماذا أجل الهلال عودة عموري لمعسكر النمسا؟

اللاعب كان من المفترض أن يعود اليوم إلى النمسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الهلال تأجيل عودة عمر عبد الرحمن "عموري" لمعسكر الفريق في النمسا، بهدف إخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية.

ومازال تجديد عقد عموري مع الزعيم السعودي يُثير الكثير من الجدل، حيث كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رفض الهلال بقاء اللاعب الإماراتي للموسم القادم خشية من مشاكله الصحية والبدنية بعد الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي.

النصر يُوضح حقيقة تخليه عن أمرابط

وبعد ضغوطات كبيرة من جماهير الهلال، تراجعت إدارة النادي وقررت منح اللاعب فرصة أخرى بخوض برنامجه التأهيلي وخضوعه لفحوصات جديدة في النمسا، ومن ثم سيُتخذ القرار النهائي في الأمر.

وقد كان مقررًا أن يعود عموري لمعسكر الهلال في النمسا اليوم الأحد قادمًا من برشلونة حيث خضع لعدد من الفحوصات، لكن النادي أجل تلك العودة وطلب من اللاعب إجراء فحوصات إضافية عند طبيب مختلف للتأكد من حالته الصحية والبدنية قبل تجديد عقده.

يُذكر أن العين الإماراتي ينتظر نتيجة كل تلك المفاوضات بين لاعبه السابق والفريق السعودي، إذ يرغب في استعادة عموري من جديد ضمن سعيه لتجديد صفوفه وبناء فريق قوي منافس في الموسم القادم.