هداف الدوري التركي على أعتاب النصر السعودي

صفقة سوبر للعالمي على الأبواب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات النصر السعودي قريبًا جدًا من ضم مهاجم جالاتا سراي ومنتخب السنغال "مبايي دياني" هذا الصيف.

وأكدت مصادر تركية أن بطل الدوري السعودي توصل لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا على تقاضيه 4 ملايين يورو سنويًا.

ولم تُحسم المفاوضات مع النادي التركي بعد، إذ يطلب الحصول على 16 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما تقدم النصر بعرض قيمته 13 مليون يورو.

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ورغم هذا الفارق إلا أن هناك حالة من التفاؤل في انتهاء المفاوضات بالنهاية السعيدة وانتقال المهاجم المتواجد حاليًا في مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2019.

يُذكر أن جالاتا سراي كان قد ضم دياني من قاسم باشا خلال يناير الماضي بـ13 مليون يورو، وقد سبق له اللعب مع الشباب في السعودية موسم 2013-2014 لكنه لم يُوفق في تلك التجربة.

وأحرز دياني الموسم الماضي 30 هدفًا خلال 29 مباراة في الدوري التركي، بواقع 20 هدفًا مع قاسم باشا و10 أهداف مع جالاتا سراي.