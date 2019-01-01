دياني يُحبط محاولات النصر لضمه

الصفقة تعثرت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحبط مبايي دياني مهاجم جالاتا سراي محاولات النصر السعودي لضمه، إذ رفض تلك الخطوة متمسكًا بالبقاء في تركيا أو الرحيل لأوروبا.

وكانت عديد المصادر الصحفية قد أكدت توصل النصر لاتفاق مع المهاجم السنغالي على بنود عقده الشخصية وخاصة حصوله على 4 ملايين يورو سنويًا، لكن الأخبار الجديدة من الصحافة التركية تزعم أنه رفض ارتداء قميص الفريق السعودي.

إذ زعمت قناة "أن تي في سبور" أن اللاعب أبدى تمسكه بإتمام عقده مع بطل تركيا والممتد حتى 4 سنوات قادمة، مشددًا أنه لن يرحل عنه سوى برغبته ووفق شروطه الخاصة.

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وتوقعت المصادر توقف المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة القادمة، سواء لرفض اللاعب تلك الخطوة أو لصعوبة التوصل لاتفاق مالي حول الصفقة، إذ مازال هناك فارقًا كبيرًا بين العرض والطلب.

ورجحت المصادر أن تكون رغبة المهاجم المتواجد مع منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا حاليًا هي الانتقال لنادٍ أوروبي آخر.

يُذكر أن جالاتا سراي كان قد ضم دياني من قاسم باشا خلال يناير الماضي بـ13 مليون يورو، وقد سبق له اللعب مع الشباب في السعودية موسم 2013-2014 لكنه لم يُوفق في تلك التجربة.

وأحرز دياني الموسم الماضي 30 هدفًا خلال 29 مباراة في الدوري التركي، بواقع 20 هدفًا مع قاسم باشا و10 أهداف مع جالاتا سراي.