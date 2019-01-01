هدف الهلال والنصر يقترب من الصين

الصفقة تتغير وجهتها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات هدف الهلال والنصر "مبايي دياني" مهاجم جلطة سراي قريبًا من اللعب في الصين، بعدما تعثرت مفاوضات الناديين السعوديين مع نظيرهما التركي.

وكان النصر الأكثر جدية في التعاقد مع هداف الدوري التركي، لكن إصرار جلطة سراي على الحصول على 18 مليون يورو ثمنًا له أعاق إتمام الصفقة.

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وقد حاول الهلال أيضًا التواصل مع جلطة سراي للتعاقد مع اللاعب على غرار ضمهم بافيتيمبي جوميس من نفس الفريق الصيف الماضي، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل أيضًا نتيجة المطالب المالية المرتفعة لبطل تركيا.

وأفادت الصحف أن الثنائي السعودي استعد لتقديم 13 مليون يورو تقريبًا لضم لاعب قاسم باشا السابق، لكن هذا لم يُرض جلطة سراي.

وتحدثت اليوم صحيفة تاكفيم التركية عن تواصل نادي غوانزو الصيني مع مسؤولي جلطة سراي للاستفسار عن اللاعب وشروط التعاقد معه، وقريبًا سيُقدم النادي عرضه الرسمي لنظيره التركي الراغب في التخلص من دياني هذا الصيف.

وأحرز دياني الموسم الماضي 30 هدفًا خلال 29 مباراة في الدوري التركي، بواقع 20 هدفًا مع قاسم باشا و10 أهداف مع جلطة سراي.

يُذكر أن النصر انسحب من الصفقة بعد تعاقده مع عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون، فيما وجه الهلال أنظاره لأهداف أخرى مثل إدميلسون وكارييو وإدنيلسون لاعب إنترناسيونالي البرازيلي.