النصر يمنع مهاجمه من التدرب مع ناديه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتخذ النصر السعودي قرارًا بمنع مهاجمه إبراهيم غالب من التدرب مع ناديه الجديد "الفيصلي".

وكان غالب قد وقع عقود انضمامه للفيصلي بدءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع النصر في منتصف أغسطس القادم.

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وكان من المفترض حسب اتفاق اللاعب مع العالمي أن يتنازل عن مستحقاته المالية السابقة لدى النادي، لكنه تراجع عن تلك الخطوة ويُطالب بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة.

وقد أفادت عدة تقارير صحفية أن إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت منعت المهاجم من التدريب مع فريقه الجديد حتى نهاية عقده مع النادي.

كان غالب صاحب الـ28 عامًا قد صعد للفريق الأول من النصر موسم 2008-2009 بعد عامين مع فرق الشباب، وقد لعب معه ما يقرب من 176 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، ولم يُسجل سوى 5 أهداف وصنع 6 أخرى.

يُذكر أن النصر نجح مؤخرًا في تجديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله لـ3 سنوات مع مضاعفة راتبه السنوي ليُصبح 25 مليون ريال سعودي.